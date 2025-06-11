Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Shakhtar Donetsk'nin teknik direktörü Arda Turan, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor. Uğurcan'ın talipleri arasında Fransa'nın Monaco kulübü de bulunuyor. Monaco, Uğurcan için ilk teklifini 9 milyon euro olarak sunmuş, ancak bu teklif Trabzonspor tarafından reddedilmişti.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'n Trabzonspor forması giyen milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk de milli file bekçisi ile ilgileniyor. Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getiren Ukrayna temsilcisinin, Uğurcan için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Fransa'dan da Monaco, ciddi bir şekilde 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR MONACO'NUN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Monaco, milli file bekçisi için Trabzonspor'a ilk olarak 9 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmuş ancak bu teklif bordo-mavili takım tarafından reddedilmişti. Fransız ekibi, Uğurcan için teklifini 12 milyon euro olarak güncelleyip yeniden Trabzonspor'un kapısını çalacak.