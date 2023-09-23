Arda Turan destan yazıyor! Eyüpspor, 1. Lig'i domine etti

1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. 18 puanla liderlik koltuğuna yapışan İstanbul ekibinde Caner Erkin, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golüne ulaştı.

Eyüpspor ile Ümraniyespor, 1. Lig'in 6. haftasında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 golle kazandı be ligde 6'da 6 yaptı.

CANER ERKİN DURDURULAMIYOR

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. Sezona müthiş başlayan Caner Erkin, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golüne ulaştı.

6'DA 6 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.