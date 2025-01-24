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Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya duygusal veda

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu için bir veda paylaşımı yaptı. Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim" sözlerini sarf etti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu için bir veda paylaşımı yaptı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim." sözlerini sarf etti. Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya duygusal veda

Öte yandan Eyüpspor'un Ahmed Kutucu için transfer açıklamasında ise, "Transfer olduğu ilk günden itibaren kulübümüze büyük emekler veren, Süper Lig'e çıkmamızdaki büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu'nun transferi hakkında Galatasaray ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmed Kutucu'ya İkas Eyüpsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya duygusal veda
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAtes Görel:

layik olduğu yere gidiyor şike yapmaya

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Türkiye nin en büyük takımı deyince götümüzle güldük

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Açıklanan bonservis 6 milyon falan değil, gs camiası bir kerede olsa omurgalı davranıp(çok zor ama) ödenen rakamı sıkasın.

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Haber YorumlarıTayfun Çakır:

Bi hazmedemediniz Galatasaray’ı. senelerdir döve döve biz yorulduk siz yorulmadınız

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