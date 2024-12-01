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Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu

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Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar tarafından kendisine çiçek ve atkı takdim edilen genç teknik adamın sarı-kırmızılı atkıyı takması rakip takımların taraftarları tarafından tepki aldı.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların sevgiyle karşılandı. Genç teknik adamın karşılaşma öncesi Galatasaray atkısı takması tepki çekti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, "Arda Turan oley" tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

GALATASARAY ATKISI TAKTI

Öte yandan Eyüspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın kendisine verilen Galatasaray atkısını takması gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu duruma destek verirken, Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar başta olmak üzere rakip takımların taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Arda, maç esnasında bu atkıyı boynundan çıkardı.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı. Arda, bazı Galatasaraylı futbolcularla da kısa bir süre sohbet etti.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

OKAN BURUK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşma öncesinde Arda Turan ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor" açıklamasını yaptı.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Arda alkışlandı diye maçı mı satacak illaki? Yada küfür etseler di çok mu asılacaktı maça?Futbolun veya sporun güzelliği diye bakamaz mıyız?

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Haber Yorumlarıali tartan:

Ne olacak sanki adam yıllarca formasını giymiş laf olsun diye konuş ayın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet Güney:

ASLAN GİBİ ATKISINIDA TAKTI CELMEYİDE TAKTI Fenerbahçe ismini AĞLAKBAHÇE OLARAK DEGİSTİRSİN

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