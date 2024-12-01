Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu

Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların sevgiyle karşılandı. Genç teknik adamın karşılaşma öncesi Galatasaray atkısı takması tepki çekti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, "Arda Turan oley" tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

GALATASARAY ATKISI TAKTI

Öte yandan Eyüspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın kendisine verilen Galatasaray atkısını takması gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu duruma destek verirken, Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar başta olmak üzere rakip takımların taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Arda, maç esnasında bu atkıyı boynundan çıkardı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı. Arda, bazı Galatasaraylı futbolcularla da kısa bir süre sohbet etti.

OKAN BURUK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşma öncesinde Arda Turan ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor" açıklamasını yaptı.