Arda Turan 90'da üzüldü
Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 90. dakikada yediği golle Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı

Ukrayna Premier Ligi 2. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv ile karşı karşıya geldi. Ukrayna Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3 berabere bitti.

Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken ev sahibi ekip, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı. Konuk ekip Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı. Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90'da Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın ekibi, iki hafta sonunda ligdeki puanını 4 yaptı. Karpaty Lviv ise ligdeki ilk puanını aldı.

