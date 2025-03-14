Arda Kardeşler, Kayserispor Maçında 15. Kez Düdük Çalacak
Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Gaziantepspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçta 15. kez düdük çalacak. Kardeşler, daha önce Kayserispor'un 14 maçında görev almış ve takımın 7 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.
Gaziantepspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan Arda Kardeşler, 15.kez Kayserispor maçında düdük çalacak.
Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Kayserispor'un 14 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.
Arda Kardeşler, Kayserispor'un son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Kayseri'de oynadığı ve 4-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmişti. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
21/10/16 Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0
24/11/18 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
24/02/19 Konyaspor-Kayserispor 0-1
20/04/19 Galatasaray-Kayserispor 3-1
03/11/19 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
22/02/20 Kayserispor-Konyaspor 2-2
06/07/20 Kayserispor-Beşiktaş 3-1
03/05/21 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
08/02/22 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1
15/10/22 Kayserispor-Galatasaray 2-1
13/01/23 Kayserispor-Sivasspor 4-1 - KAYSERİ