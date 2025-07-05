Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı
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Arda Güler, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini açıklayarak, ''Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da benden bunu istiyor. Şimdi defans yaparken falan da daha çok keyif alıyorum, o yüzden böyle devam etmeye çalışacağım." dedi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanacak Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun kendisinden ne beklediğini dile getirdi.

''ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR''

Xabi Alonso'nun kendisine ilgi gösterdiğini söyleyen Arda, "Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım. Hoca beni oynatıyor, çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz. Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatmaya çalışıyor. O yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Orta sahada oynarken iyi hissediyorum çünkü sürekli topa dokunuyorum.'' dedi.

''BENDEN BUNU İSTİYOR''

Alonso'nun kendisinden istediği oyunu açıklayan yıldız isim, ''Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da benden bunu istiyor. Şimdi defans yaparken falan da daha çok keyif alıyorum, o yüzden böyle devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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