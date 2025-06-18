Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid, Al Hilal ile karşılaştı. İkinci yarının başında oyuna giren Arda Güler, topa ilk dokunuşunda çektiği şutta direğe takıldı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ARDA OYUNA GİRER GİRMEZ DİREĞE TAKILDI

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarının baslama düdüğüyle rakip kaleye giden İspanyol ekibinde Vinicius Junior'un sol kanattan ortasında topa ilk kez değen Arda Güler'in şutu üst direkten döndü. Real Madridli taraftarlar, 20 yaşındaki yıldızı pozisyonun ardından ayakta alkışladı.

İşte Arda Güler'in direğe takıldığı o pozisyon;

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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