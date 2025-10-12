Haberler

Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin

Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin
A Milli Takım forması giyen Arda Güler, Gürcistan maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda ''Sesimizi yer, gök, su dinlesin.'' ifadelerini sarf etti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederken, maçın yıldızlarından biri olan Arda Güler, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'SESİZİMİ YER, GÖK, SU DİNLESİN'

20 yaşındaki milli oyuncu, sosyal medya hesabından attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak, 'Sesimizi yer, gök, su dinlesin' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Öte yandan maçın ardından açıklamalarda da bulunan Arda, tarihi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çokmutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
