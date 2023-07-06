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Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'i taşıyan uçak yaklaşık 2,5 saatlik rötar sonrasında Madrid'e iniş yaptı. Uçakta Arda'ya, babası ve annesi ile bazı yakınları da eşlik etti.

İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid'e geldi. Özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Arda'yı Real Madrid'den bir yönetici ve kulübün televizyonu karşıladı.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

Yaklaşık 2,5 saat rötar sonrasında TSİ 22.30'da Madrid'e inen uçakta Arda'ya, babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu. Madrid'de sağlık kontrolünden geçerek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak Arda, yarın TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtılacak.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi. Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe Madrid Spor Haberler

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