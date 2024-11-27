Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA İŞampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak. Milli yıldız, saat 23.00'te başlayacak mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

İLK 11'LER

Real Madrid : Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

Liverpool : Kelleher, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Luis Diaz, Nunez.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE

Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, Liverpool maçıyla birlikte kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LİVERPOOL ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi ilk kez bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenleniyor. Geleneksel grup aşaması yerine lig formatına dönülen Devler Ligi'nde Liverpool puan kaybı yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti. Arne Slot'un öğrencileri çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanırken 12 puanla yoluna devam ediyor. İngiliz ekibi, Milan, Bologna, Bayer Leverkusen ve Leipzig'i mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRİD BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Lille ve Milan karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan İspanyol ekibi, Liverpool deplasmanından üç puanla dönerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçında Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Liverpool - Real Madrid mücadelesi 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.