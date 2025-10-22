Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'ın kaptanlığını yaptığı Juventus ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.

İLK YARIDA GOL SESİ YOK

Maça etkili başlayan Real Madrid, ilk yarının tamamında maçı üstün götürdü ancak aradığı golü bulamadı ve ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

SESSİZLİĞİ BELLINGHAM BOZDU

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekibi, 57. dakikada İngiliz orta saha Jude Bellingham'ın attığı golle öne geçti. Bu gol maçın skorunu ilan etti.

ARDA VE KENAN İLK 11'DE MÜCADELE ETTİ

Zorlu karşılaşmada milli oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'de sahne aldı. Arda Güler, maçta 90 dakika süre alırken, Kenan Yıldız 74. dakikada oyundan alındı.

3 PUAN REAL MADRID'İN

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 9'a yükselterek zirve takibini korudu. Juventus ise üç maç sonunda 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus, sahasında Sporting'i konuk edecek.