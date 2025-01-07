Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadelede 2 gol atan milli futbolcu Arda Güler'in devre arasında ekranlara yansıyan görüntüsü İspanya'da gündem oldu.

2 GOL ATTI

Deportiva Minera forması giyen Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.

MANŞETLERE TAŞINDI

Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında " Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle manşete taşındı.

"HİÇBİR OYUNCU ARDA KADAR PARLAMADI"

AS gazetesi ise Arda'nın performansını, "Türk oyuncu Ancelotti'nin güvenini haklı çıkardı ve çok yönlü bir şekilde 'şov' yaparak daha fazlasını istiyor. Hiçbir oyuncu çok yönlü bir performans ortaya koyan Arda Güler kadar parlamadı. Ancelotti'nin güveni açısından geçen sezondan çok daha iyi durumda" ifadelerini kullanarak övdü.