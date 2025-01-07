Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ve Deportiva Minera arasındaki maçta Arda Güler'in attığı 2 golle yıldızlaşmasından daha çok, devre arasında yaptığı jest konuşuluyor. Rakip takımdan Omar Perdomo'nun maçın ilk yarısının bitiminde Arda Güler'den formasını istemesi ve Arda'nın da bu isteği karşılayıp karşılığında Perdomo'nun formasını istemesi İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadelede 2 gol atan milli futbolcu Arda Güler'in devre arasında ekranlara yansıyan görüntüsü İspanya'da gündem oldu.
2 GOL ATTI
Deportiva Minera forması giyen Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.
MANŞETLERE TAŞINDI
Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında " Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle manşete taşındı.
"HİÇBİR OYUNCU ARDA KADAR PARLAMADI"
AS gazetesi ise Arda'nın performansını, "Türk oyuncu Ancelotti'nin güvenini haklı çıkardı ve çok yönlü bir şekilde 'şov' yaparak daha fazlasını istiyor. Hiçbir oyuncu çok yönlü bir performans ortaya koyan Arda Güler kadar parlamadı. Ancelotti'nin güveni açısından geçen sezondan çok daha iyi durumda" ifadelerini kullanarak övdü.