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Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ve Deportiva Minera arasındaki maçta Arda Güler'in attığı 2 golle yıldızlaşmasından daha çok, devre arasında yaptığı jest konuşuluyor. Rakip takımdan Omar Perdomo'nun maçın ilk yarısının bitiminde Arda Güler'den formasını istemesi ve Arda'nın da bu isteği karşılayıp karşılığında Perdomo'nun formasını istemesi İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadelede 2 gol atan milli futbolcu Arda Güler'in devre arasında ekranlara yansıyan görüntüsü İspanya'da gündem oldu.

2 GOL ATTI

Deportiva Minera forması giyen Omar Perdomo, maçın sonunu bekleyemeden ilk yarı biter bitmez Arda Güler'in yanına giderek formasını istedi.

Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

MANŞETLERE TAŞINDI

Formasını Perdomo'ya veren Arda Güler, rakibinden de formasını istedi. İkilinin bu anları İspanyol basınında " Arda Güler'in muhteşem jesti" ifadeleriyle manşete taşındı.

Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

"HİÇBİR OYUNCU ARDA KADAR PARLAMADI"

AS gazetesi ise Arda'nın performansını, "Türk oyuncu Ancelotti'nin güvenini haklı çıkardı ve çok yönlü bir şekilde 'şov' yaparak daha fazlasını istiyor. Hiçbir oyuncu çok yönlü bir performans ortaya koyan Arda Güler kadar parlamadı. Ancelotti'nin güveni açısından geçen sezondan çok daha iyi durumda" ifadelerini kullanarak övdü.

Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

arda guleri kimsenin konuştuğu yok kendin çalıp kendin oynuyorsun :))

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Haber YorumlarıHickimse:

Arda parladıkça siz çatlamaya devam. Hayatınız başkalarını kıskanarak geçecek. Yapabildiğiniz en güzel şey bu çünkü.

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

çekemeyenler çatır çatır çatlasın

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Haber YorumlarıSerkan:

Bence adminin dayısının oğlu arda arda kim bütün ülke konuşacak haber değeri sıfır adminde olmasa arkadayı kimse konuşmaz tek konuşan admin hahaa

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

efendiyse efendi, futbolu muazzam. dünyayla birlikte bizde alkışlıyoruz Ardamızı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Arda güleri kim konuşuyor Güldürmeyin ya :)

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Yayınlanan videoda ARDA nın bi hareket varda ben mi görmedim.

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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Bütün ülkenin yanısıra dünyanın ve uzayın derinliklerinde Ardayı konuşuyorlar.

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Haber YorumlarıAtes Görel:

wanda nara haberi bugün gelmedi

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