Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, eski takım arkadaşı Yiğit Efe Demir için bir paylaşım yaptı. Arda Güler, yaptığı paylaşımda "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
  • Arda Güler, sosyal medya hesabından Yiğit Efe Demir için 'Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine.' ifadelerini paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı. Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, maç sonunda eski takım arkadaşı Yiğit Efe Demir için bir paylaşımda bulundu. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadelerini kullanarak arkadaşını gururlandırdı.

İşte o paylaşım;

