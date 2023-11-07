Arda Güler'e sürpriz ziyaret! Montella, Real Madrid antrenmanına gitti
Spor Haberleri
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i antrenmanda izledi. Montella, idman sahasında eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'den bilgi aldı.
Real Madrid'in Rayo Vallecano golsüz berabere kaldığı maçta ilk kez kadroya alınan Arda Güler'e teknik direktör Carlo Ancelotti süre vermemişti. Şampiyonlar Ligi ile oynanacak Braga karşılaşmasında süre alması beklenen genç yıldızı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanda ziyaret etti.
ANCELOTTI İLE SOHBET ETTİ
Vincenzo Montella, Real Madrid antrenmanında vatandaşı Carlo Ancelotti ile de sohbet etti. İtalyan hoca, Arda Güler hakkında Ancelotti'den bilgi aldı.
SIRADAKİ RAKİP ALMANYA
EURO 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, 21 Kasım'da ise EURO 2024 Elemeleri grup müsabakasında Galler ile karşılaşacak.