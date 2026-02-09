Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından İspanyol basınında maçın yanı sıra Arda Güler'in performansı da gündem oldu.

İSPANYOL YORUMCUDAN ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ

Carrusel Deportivo'da değerlendirmelerde bulunan İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, milli futbolcu Arda Güler'e yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"BİR TÜRKİYE, BİR DE REAL MADRID GERÇEĞİ VAR"

Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, " Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

İspanyol basınındaki bu yorumlar, Real Madrid'de forma şansı bulmak için rekabet eden Arda Güler'in adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.