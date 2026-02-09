Haberler

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını eleştirdi. İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına dikkat çekerek, "Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" dedi.

  • İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, Arda Güler'in Real Madrid'de Türkiye'deki gibi özgürce oynamak istediğini belirtti.
  • Rafa Alkorta, Arda Güler'in Real Madrid'de farklı bir görevi olduğunu ifade etti.
  • İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'deki adaptasyon sürecini yakından takip ediyor.

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından İspanyol basınında maçın yanı sıra Arda Güler'in performansı da gündem oldu.

İSPANYOL YORUMCUDAN ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ

Carrusel Deportivo'da değerlendirmelerde bulunan İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, milli futbolcu Arda Güler'e yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"BİR TÜRKİYE, BİR DE REAL MADRID GERÇEĞİ VAR"

Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, " Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

İspanyol basınındaki bu yorumlar, Real Madrid'de forma şansı bulmak için rekabet eden Arda Güler'in adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Ardanın kişiliği oturmamış burdayken saflığıyla sevdirdi kendi büyüdükçe pek sevilmez oldu eli kolu çok oynuyor millete aklı sıra direktif verip takımı yönlendiren merkez oyuncu rollenmelerine giriyor futbolunu ve kariyerini zaman gösterecek ancak karakter olarak bir idol topçu asla olamaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

