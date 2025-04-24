İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçta Real Madrid, Arda Güler'in 21. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi ve Barcelona'yı takibini sürdürdü. Bu sonuçla Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanla Barcelona'yı 4 puan geriden takip etmeye devam etti. Maçın yıldızı Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

ARDA MAÇA DAMGA VURDU

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı. Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı. Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

İşte o gol;

Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı

Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı

Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Gol dışında da iyi oynadı bizim çocuk...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

iyi oynadı bizim çocuk...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlattin sert:

düşün Arda'nın yakasindan :)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

madrid çok mantıklı davranıyor herkes niye oynamıyor diyor ama. vinicus gibi olacak ardamız milli takımımızıda sırtlayacak daha. biraz daha sabır.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıI. Borrel:

Başarılarının devamını diliyorum.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Saygılı:

ben bir GS li olarak başarılı olmasını istiyorum kolay olmayacak çok çalışması gerekiyor yetenek var ama orada oynamak için yeteneğin yanında güç ve kondisyonda lazım birde sadece hücum değil defans yönünde de kendini geliştirmesi gerek neden olmasın biraz gayret inanıyorum yapabilirsin güzel günler seni bekliyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.