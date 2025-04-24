Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçta Real Madrid, Arda Güler'in 21. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi ve Barcelona'yı takibini sürdürdü. Bu sonuçla Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanla Barcelona'yı 4 puan geriden takip etmeye devam etti. Maçın yıldızı Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.
La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
ARDA MAÇA DAMGA VURDU
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı. Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı. Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.
İşte o gol;