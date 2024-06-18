Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Karşılaşmada harika bir gole imza atan Arda Güler, müsabakanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU GOLÜN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim" dedi.

"BÖYLE VURUŞLARI ÇALIŞIYORUM"

Arda Güler, "Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTİ SÖZLERİ

Real Madrid ve Ancelotti'nin desteğine değinen genç oyuncu, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." diye konuştu.

ATTIĞI GOL TARİHE GEÇTİ

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçında attığı harika golle ay-yıldızlıları 2-1 üstünlüğe taşımıştı. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. Milli yıldız ayrıca, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.