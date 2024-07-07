Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından adeta yıkılırken, genç yıldızımız Arda Güler de takım arkadaşlarını tek tek teselli etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

ARDA GÜLER, TEK TEK TESELLİ ETTİ

Takımımızın tek golünü atan Samet Akaydin'in golünde asisti yapan Arda Güler, Hollnda'ya elendiğimiz maçın ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, büyük üzüntü yaşayan milli futbolcularımızın da yanlarına giderek tek tek teselli etti.

TARİHE GEÇTİ

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında Samet Akaydin ile bulduğu golde asisti yapan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistini yaparak Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.