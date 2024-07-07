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Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

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A Milli Takımızın çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiği maçta yaptığı asistle tarihe geçen Arda Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, üzüntüden yere yığılan takım arkadaşlarını ise yanlarına giderek tek tek teselli etti.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından adeta yıkılırken, genç yıldızımız Arda Güler de takım arkadaşlarını tek tek teselli etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

ARDA GÜLER, TEK TEK TESELLİ ETTİ

Takımımızın tek golünü atan Samet Akaydin'in golünde asisti yapan Arda Güler, Hollnda'ya elendiğimiz maçın ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, büyük üzüntü yaşayan milli futbolcularımızın da yanlarına giderek tek tek teselli etti.

Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

TARİHE GEÇTİ

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında Samet Akaydin ile bulduğu golde asisti yapan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistini yaparak Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Arda Güler Hollanda Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Süleyman Emre Akçay:

Bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçeyi böyle bir oyuncu yetiştirdiği için tebrik ediyorum. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi futbolcu, efendiliği ve karakteri ile de taktiri hak eden birisi. Umarım daha iyi yerlerde olur, yolun açık olsun bir sonraki turnuvada kaptanımız olarak kupayı senin ellerinde görürüz kardeşim.

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Nuri Aga:

Braw çok güzel yapmış. Tebrik ederim.

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İzeddin Demir:

Tebrikler sizin mucadeleniz yeter.

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Eko cCc:

Sanki 30 yaşında biri gibi tecrübeli ve takım yönetmeni. Bu çocuk büyümüşte küçülmüş. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah.

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Ayşe Beyazdağ:

sizin canınız sağolsun ,sizinle gurur duyuyoruz aslanlar

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