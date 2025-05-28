Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü'ne İmzalı Forma Gönderdi

Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü'ne İmzalı Forma Gönderdi
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı formasını gönderdi. Kanbur, Güler'e bu jesti için teşekkür etti ve onu en kısa sürede misafir etmek istediğini belirtti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı forma gönderdi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Bölge Müdürü Celal Kanbur'a imzalı formasını gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, imzalı formayı bölge müdürlüğü personeli Mustafa Nazlı'dan teslim alan Kanbur'un jesti için Güler'e teşekkür ettiği ifade edildi.

Kanbur'un, Arda Güler'i en kısa sürede Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde misafir etmekten mutluluk duyacağını kaydettiği bildirildi.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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