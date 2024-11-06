Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ısınmaya gönderip yine süre vermemesi büyük tepki çekti. İspanyol basınında mağlubiyetten 'Büyük Utanç' başlığı atılırken, Arda Güler'e süre verilmemesi Ancelotti'nin eleştirilerinin dozunu artırdı.
Ligde Barcelona'ya 4-0, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında da sahasında Milan'a 3-1 yenilen Real Madrid'de takımın genç yıldızı Arda Güler'e yine süre vermeyen Carlo Ancelotti büyük eleştiri aldı.
"BÜYÜK UTANÇ"
İspanyol basınında mağlubiyetten "Büyük utanç" diye bahsedilirken, Arda Güler'e süre verilmemesi ise hedef tahtasındaki Ancelotti'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.
İtalyan hocaya yöneltilen eleştirilerin başında ise Arda Güler'e süre vermemesi geliyor. Taraftarlar, Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Ancelotti'ye oldukça öfkeli.