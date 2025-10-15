Haberler

Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Brown, elini eşofmanından içeri sokarak verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören taraftarlar, 23 yaşındaki genç futbolcuyu ciddiyetten uzak olarak yorumladı ve tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile tartıştığı iddia edilen 23 yaşındaki İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown, gündemde kalmaya devam ediyor.

BROWN'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Archie Brown, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Brown'ın elinin eşofmanının içinde olduğu ve bu şekilde poz verdiği görüldü.

İşte o paylaşım;

Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından Archie Brown'a tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda genç oyuncunun ciddiyetten uzak ve laubali tavırlar sergilediği, kulüp tarafından uyarılması gerektiği belirtildi.

Archie Brown'a yapılan o yorumlardan bazıları;

    • 'Bu ne ciddiyetsizlik. Bu kulüpte bu adamları uyaracak bir kişi yok mu?'
    • 'Burası Türkiye. Burada böyle saçma sapan poz veremezsin'
    • 'Kulüp değil tımarhane. Herkes laubali takılıyor ve kimse dur demiyor'
    • 'Manken olacakken yanlışlıkla manken olmuş'
