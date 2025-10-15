Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Fenerbahçe'de milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile tartıştığı iddia edilen 23 yaşındaki İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown, gündemde kalmaya devam ediyor.

BROWN'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Archie Brown, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Brown'ın elinin eşofmanının içinde olduğu ve bu şekilde poz verdiği görüldü.

İşte o paylaşım;

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından Archie Brown'a tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda genç oyuncunun ciddiyetten uzak ve laubali tavırlar sergilediği, kulüp tarafından uyarılması gerektiği belirtildi.

Archie Brown'a yapılan o yorumlardan bazıları;