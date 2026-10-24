Arca Çorum FK, yarın deplasmanda Göztepe'ye Fred'siz çıkması bekleniyor

Arca Çorum FK, yarın deplasmanda Göztepe'ye Fred'siz çıkması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fred'in ayak parmağındaki kırık nedeniyle oynaması beklenmezken 13 puanla 7. sırada bulunan Çorum ekibi, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte ayak parmağındaki kırık nedeniyle sakatlığı bulunan Fred'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Gaziantep FK'yi deplasmanda, Çaykur Rizespor'u evinde yenerek 3'er puan alan Çorum ekibi, Göztepe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla haftaya 7. sırada girdi.