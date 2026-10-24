Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arca Çorum FK, yarın deplasmanda Göztepe'ye Fred'siz çıkması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fred'in ayak parmağındaki kırık nedeniyle oynaması beklenmezken 13 puanla 7. sırada bulunan Çorum ekibi, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte ayak parmağındaki kırık nedeniyle sakatlığı bulunan Fred'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Gaziantep FK'yi deplasmanda, Çaykur Rizespor'u evinde yenerek 3'er puan alan Çorum ekibi, Göztepe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Kaynak: AA
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var