Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Atko Grup Pendikspor ile 3-3 berabere kalan Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ceza sahası girişleri, ceza sahasında topla buluşmalarda istediklerimizi yaptık ama bunu daha çok geliştirmek zorundayız." dedi.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Takımın başında çıktığı ilk maçta istemedikleri bir skorla karşılaştıklarını, ikinci maç için taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi bir hafta geçirdiklerini dile getiren Eroğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline sadık kaldılar. Özellikle ilk yarıda rakibe karşı yaptığımız takım savunmasında kalemizden uzak tutmayı başardık ki fark daha da büyük olabilirdi. İlk yarı topa sahip olduğumuz bölüm bizim için iyiydi. Ceza sahası girişleri, ceza sahasında topla buluşmalarda istediklerimizi yaptık ama bunu daha çok geliştirmek zorundayız." dedi.

İkinci yarı biraz daha savunmada kaldıklarını anlatan Eroğlu, iyi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini kaydetti.

Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Eroğlu, sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek istediklerini sözlerine ekledi.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, maçta ilk yarı istedikleri oyunu oynayamadıklarını, rakibe karşılık veremediklerini dile getirdi.

Maça galibiyet için geldiklerini belirten İlhan, "Lider geldik, sonuçta lider gidiyoruz. Fazla bir şey kaybetmedik. Puan anlamda 3 içeri, 1 dışarı hala devam ediyor. 16 maç 32 puan. 2 puan ortalamasıyla inşallah ligin sonunda 1'de 2'de olma hedefimiz var. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi.

Hakemin maçı taraflı yönettiğini savunan İlhan, "Böyle yanlı, bir taraf olarak maç yönetildiğini ilk defa görüyorum. Bu kadar aleni yapılan bizim tarafımıza bir davranış ben hiç görmedim. Esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Rakibin ilk yarı oyunu yönettiğini aktaran İlhan, şunları kaydetti:

"Biz de bireysel hatalardan kaynaklı geriye düştük ama hiç oynayamadık. Açın, bakın, bir daha izleyin. Kaç pozisyonda durdurmuş oyunu. Bizim öne gideceğimiz atak yapacağımız zamanlarda sürekli kesilmiştir. Kulübenin uyarmasına dahi agresif yönde bize cevap veriyor. Sadece işlerini yapsınlar. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ekip halinde emek veriyoruz. Belki şu grubun en maliyetsiz takımlarından biriyizdir. Neredeyiz? Lideriz. İnşallah ligin sonunda da burada olacağız."