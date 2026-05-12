Çorum FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçı için hazırlıklara başladı. İlk maçta Sipay Bodrum FK'ye 1-0 yenilen ekip, antrenmanlarını sürdürüyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 15 Mayıs Cuma günü evinde Sipay Bodrum FK ile oynayacağı play-off ikinci tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK'ye 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde yenilenme antrenmanı yaptı.
Çorum temsilcisi, Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.