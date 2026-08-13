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Arca Çorum FK, Kaptan Ferhat Yazgan ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA
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