Arca Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda taktiksel çalışma yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA