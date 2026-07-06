Haberler

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takım, 17 Temmuz'a kadar burada çalışacak, ardından Bolu ve tekrar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra laktat testi uygulanan futbolcular koşu yaptı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK; 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

Tarihi zirvenin merkezinde tüm hazırlıklar tamam
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor