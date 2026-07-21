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Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenmanlar devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanı yaptı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Çorum temsilcisi, Bolu kampını ay sonunda tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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