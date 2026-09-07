Haberler

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık: Daha yolun başındayız

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık: Daha yolun başındayız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇORUM FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan takımı tebrik etti.

ÇORUM FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan takımı tebrik etti. Balçık, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında ARCA Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Alexandros Kyziridis'in 6'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Andrei Borza'nın 27'nci dakikada kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Karşılaşmanın 88'inci dakikasında Ermin Mahmic'in attığı golle skor 3-0 oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ARCA Çorum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa maçını seyircisiz oynayan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önüne çıktı.

BALÇIK'TAN GALİBİYET MESAJI

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan galibiyetten dolayı futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutladı. Balçık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızda Eyüpspor karşısında aldığımız 3-0'lık galibiyet için yüreğini ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum.

90 dakika boyunca susmayan, takımımıza güç veren, tribünleriyle bu mücadeleye ortak olan büyük ARCA Çorum FK taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere!" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak

Tribünde hayatını kaybeden taraftarın ailesi için harekete geçtiler
Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Açık açık tehdit etti: Yine savaş istiyorlar
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş

En büyük tutkusu canından etti: Ölümünden önceki yorum tüyler ürpertti
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen