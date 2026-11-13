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ARCA Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı

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ARCA Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı
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ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki ilk antrenman, futbolcuların izin dönüşünün ardından yapıldı; hazırlıklar yarın sürecek.

ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların izin dönüşünün ardından yaptığı ilk çalışma oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, bu bölümde pas ve topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında istasyonlu aerobik çalışmaya geçildi. Futbolcular, istasyonlar halinde düzenlenen egzersizleri uyguladı.

Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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