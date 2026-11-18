Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda rondo ve aerobik pas çalışmaları yapılırken kırmızı-siyahlılar hazırlıklara yarın devam edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve topla ısınmanın ardından 4'e 4 rondo çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise aerobik pas çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA