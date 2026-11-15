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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlıklarını Burak Yılmaz'la sürdürdü

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda 6'ya 3 rondo çalışması yapıldı; kırmızı-siyahlılar yarın hazırlıklara devam edecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 6'ya 3 rondo çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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