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Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı

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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, eşinin doğum yapmasından dolayı özel izinli olarak apar topar İngiltere'ye gitti. Sabah yapılan antrenmana çıkmayan Brezilyalı yıldız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yarın oynanacak maçta da forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılıların yeni transferi Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

SARA, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Cimbom, Adana Demirspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya'da bu sabah yapılan son antrenmanda transfer görüşmelerinde bulunan Derrick Köhn ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Gabriel Sara da yer almadı. Bugün öğlen Adana'ya gidecek olan Galatasaray kafilesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu yer almayacak.

ÖZEL İZİNLE İNGİLTERE'YE GİTTİ

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, eşinin doğum yapmasından dolayı özel izinli olarak apar topar İngiltere'ye gitti. 25 yaşındaki futbolcu, bu nedenle yarınki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Gabriel Sara ve eşini kutladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Gabriel Sara ve eşi Maria Clara Montemór'un İngiltere'de bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çifti tebrik eder, yeni doğan kızları Nala'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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