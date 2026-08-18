Ablasıyla Altına Koşan Milli Atıcı

Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, antrenör ablası eşliğinde hazırlandığı Akdeniz Oyunları'nda "altın" madalya kazanmayı hedefliyor.

Evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özenir, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na Bolu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gölköy'deki atış poligonunda antrenör ablası Betül Türesin eşliğinde hazırlandı.

Yoğun çalışma temposunun ardından hazırlıklarını tamamlayan Özenir, 19 Ağustos'ta hareket edeceği İtalya'dan madalyayla dönmeyi amaçlıyor.

"Ablamla bir şey söylemeden gözlerimizle bile anlaşıyoruz"

Çiğdem Özyaman Özenir, AA muhabirine, yoğun hazırlık döneminin ardından son antrenmanını yaparak organizasyona hazır olduğunu belirtti.

Özenir, Konya'da milli takım kampına katıldığını, Bolu'ya dönmesinin ardından da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Katar'da bu yıl düzenlenen özel turnuvaya katıldığını ve finale yükselme başarısı gösterdiğini dile getiren Özenir, "Orada final atma şansım oldu. Finalde elendim. Temmuz ayında da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale girmek için barajda kaldım. Orada da barajda elendim. Akdeniz Oyunları'nda ise şeytanın bacağını kırarız diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özenir, başarının temelinde emek, çalışma ve fedakarlığın bulunduğunu vurgulayarak, "Emek, çalışma ve fedakarlık olmadığı sürece başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Disiplinli ve programlı çalıştığımız sürece iyi sonuçlar alırız. Ben de bu şekilde çalıştım ve güzel sonuçlar elde edeceğimi umut ediyorum." dedi.

Antrenörünün ablası olmasının kendisine avantaj sağladığını anlatan Özenir, "Ablamla bir şey söylemeden gözlerimizle bile anlaşıyoruz. Uyumluyuz. Ben onun, o da benim alanlarımı biliyor. Bundan dolayı daha iyi koordine oluyoruz." diye konuştu.

Antrenör Betül Türesin: "Kardeşimi olimpiyatlarda tekrar görmek istiyorum"

Antrenör Betül Türesin de kardeşine güvendiğini ifade etti.

Kardeşinin yoğun emek verdiğine dikkati çeken Türesin, kamp döneminde ailesinden, evinden, çocuğundan ve eşinden ayrı kalan kardeşine her zaman destek olmaya çalıştığını söyledi.

Türesin, abla-kardeş olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Olimpiyat kotası almak istiyoruz. Kardeşimi olimpiyatlarda tekrar görmek istiyorum. Hedefe ulaşmak için adım adım çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA