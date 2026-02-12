Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığını atlatan Leroy Sane, çalışmalara başladı.

  • Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile yarın sahasında maç yapacak.
  • Leroy Sane, Ocak ayının sonundan bu yana sakatlığı bulunmasına rağmen antrenmanlara geri döndü.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

LEROY SANE GERİ DÖNDÜ

Ocak ayının sonundan bu yana sakatlığı bulunan Alman futbolcu Leroy Sane, sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalara başladı.

