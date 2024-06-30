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Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi

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Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı. Suudi Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılan Nwakaeme, imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, Suudi Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı. Bordo-mavili takımın eski yıldızı, Londra'dan Trabzon'a sağlık kontrolleri ve imza için geldi.

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp eski yıldızının transferini, "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurmuştu.

ŞEHRE İNİŞ YAPTI

Nwakaeme, Trabzonspor'a imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan özel jetle gelerek Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

"BU HARİKA BİR DURUM"

Havalimanında konuşan Nwakaeme, "Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Erkan Dag:

Hoş geldin koca reis

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