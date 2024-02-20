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Antalyaspor, yaptığı gol sevinciyle sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı

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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Trabzonspor maçındaki gol sevinci nedeniyle kadro dışı bıraktığı ve sınır dışı edilen İsrail asıllı futbolcusu Sagiv Jehezkel'i geri çağırdı.

İsrail'e destek veren gol sevinci nedeniyle Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Sagiv Jehezkel, kırmızı beyazlı kulübe FIFA nezdinde dava açtı.

DAVA AÇTI

İsrail basınından Sport5'de yer alan habere göre; Jehezkel'in avukatları, oyuncusunun ödemelerini alamadığı ve kulüpten haksız şekilde gönderildiği için FIFA'da dava açıldığını açıkladı. Jehezkel'in Antalyaspor'dan 1.26 milyon euro tazminat talep ettiği de belirtildi.

Antalyaspor, yaptığı gol sevinciyle sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı

ANTALYASPOR GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan FIFA davası söz konusu olunca Antalyaspor'un da Jehezkel'i geri çağırdığı öne sürüldü. Sagiv Jehezkel ile görüşen Antalyaspor'un oyuncuyla sözleşmesini fesh etmediğini, 8 maçlık cezasının bittiğini ve antrenmanlara çıkması gerektiği yönünde mesaj yolladığı kaydedildi.

Antalyaspor, yaptığı gol sevinciyle sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı

NE OLMUŞTU?

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yapmıştı. Jehezkel'in gol sevincine tepki yağdı. Kulüp tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu aynı zamanda sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Antalyaspor İsrail Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Bükücü:

Ayıp be tükürdüğünüzü niye yalıyorsunuz kardeşim

35
1
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hikmet yaşar:

Antalya spor bunu oyuncuyu gönderirken düşünecektin

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faruk :

çocuk katili israil grubuna ait olup üstelik soykırım destekleyen birini ülkeye sokmak, anlaşmak da ne demek ? bu milletin yüzüne nasıl bakarsınız ?

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ömer kılıç:

la yok oğlum herkesde atlamış. antalya kafa buluyor adamla... adam sınırdışı edilmiş. ceza yememek için bizimle alakalı değil ülkenin aldığı bir karar diyip ceza ödemeyecek. Akıllıca... özetle antalya sözleşmeden doğacak haklarını ödemek istemiyor adama...

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0
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