Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçta penaltı ve kırmızı kart olayları dikkat çekti.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
51. dakikada Trabzonspor, Hüseyin'in ceza sahasında Onuachu'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.
53. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
54. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu önce sarı kart, ardından itirazının devam etmesi üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
62. dakikada Muçi'nin sağdan yaptığı ortada Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Julian topu kornere çeldi.
81. dakikada VAR incelemesi sonrası Hüseyin Türkmen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Trabzonspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian gole izin vermedi.
90+2. dakikada Ouali'nin kullandığı serbest atışta Batagov'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric (Ceesay dk. 69), Samet Karakoç (Giannetti dk. 86), Ballet (Doğukan Sinik dk. 90+3), Van de Streek (Boli dk.87)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Storm, Ensar Buğra Tıvsız
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Mustafa Eskihellaç dk. 46), Folcarelli, Oulai, Augusto (Nwakaeme dk. 82), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 88), Zubkov (Umut Nayir dk. 69), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Van de Streek (dk. 43) (Antalyaspor), Onuachu (dk. 53 pen.) ( Trabzonspor)
Kırmızı kart: Sami Uğurlu (dk. 53) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Mustafa Eskihekkaç, Umut Nayir (Trabzonspor) - ANTALYA