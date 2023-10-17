Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi 3. Lig ekibi 52 Orduspor oldu. Karşılaşma 31 Ekim veya 1-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi 3. Lig ekibi 52 Orduspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu kura çekimleri yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un rakibi 3. Lig takımlarından 52 Orduspor oldu. Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı karşılaşma 31 Ekim veya 1-2 Kasım tarihleri arasında Corendon Airlenes Park'ta oynanacak.
Öte yandan kentin 3. Lig Temsilcisi Kepezspor'un rakibi ise Süper Lig takımı İstanbulspor oldu. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor