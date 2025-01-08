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Antalyaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Ergün

Antalyaspor'un Yeni Başkanı Mustafa Ergün
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Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Mustafa Ergün başkanlığa seçildi. Gergin tartışmaların yaşandığı genel kurulda Ergün 352 oy alarak yeni başkan oldu. Ergün, kulübün sportif başarılarının yanı sıra kurumsal yapısını da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eski adı "Antalya spor Kulübü Derneği" olan Antalya spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Ergün başkanlığa seçildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurulda, başkanlığa Mustafa Ergün ile Sezgin Özer aday oldu.

Olağanüstü genel kurulda oy verme işleminin açık yapılması önergesi tartışmaya yol açtı. Yaşanan gerginlik üzerine divan başkanı Kamile Yıldırım Gülgün, sahne önüne yığılanların yerlerine geçmelerini istedi.

Antalya spor Başkanı Sinan Boztepe de dernek üyelerini yatıştırmaya çalışanlar arasında yer aldı. Bu arada, salon dışında hazır bekleyen çevik kuvvet polisleri sahne önünde görev aldı.

Olağanüstü genel kurulda açık oy verme önergesinin geri çekilmesi üzerine salona 4 sandık getirildi ve seçime geçildi.

Genel kurul sonunda Ergün 352 oyla başkanlığa seçildi. Sezgin Özer ise 331 oy aldı.

Antalya spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Ergün, yaptığı konuşmada, yeni bir sayfa açmaya geldiklerini söyledi.

Antalya spor'un sportif başarılarının yanı sıra kurumsal yapısıyla da öne çıkmasını hedeflediklerini anlatan Ergün, spor otelinin projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Antalyaspor'un bünyesinde kulüp, vakıf ve anonim şirket bulunuyor. "Antalyaspor Başkanı" görevini ise AŞ'nin başkanı üstleniyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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