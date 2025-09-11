Haberler

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda yeni transfer Yohan Boli de takımla birlikte antrenman yaptı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisinin yeni transferi Fildişi Sahilli oyuncu Yohan Boli, takımla ilk antrenmana çıktı.

Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
