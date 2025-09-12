Haberler

Antalyaspor, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak ve hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.

Sabah saatlerinde özel uçakla Samsun'a giden Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bu kentte tamamlayacak.

