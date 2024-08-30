Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan tişörtleri giydi. Akdeniz ekibi, maç için yarın İstanbul'a gidecek.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular idmanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan ve üzerinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu Antalyaspor tişörtleri giydi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
RAMS Başakşehir maçı için gece saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek Akdeniz ekibi, son çalışmasını yarın yapacak.