Haberler

Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanlarını iki grup halinde gerçekleştirdi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber

Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan inadı bıraktı! Türkiye'yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor

İnadı bıraktılar! Türkiye'yi de ilgilendiren sembol tarihe karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.