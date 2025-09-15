Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Antalyaspor, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.