Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, futbolcuların sabah fitness çalışması yaptığını, akşam ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.
Akdeniz temsilcisi, başkan Rıza Perçin'in de takip ettiği akşamki idmanda ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor