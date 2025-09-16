Haberler

Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, futbolcuların sabah fitness çalışması yaptığını, akşam ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, başkan Rıza Perçin'in de takip ettiği akşamki idmanda ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi

Seçime günler kala sürpriz gelişme! İddialı isim adaylıktan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.