Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, başkan Rıza Perçin'in de takip ettiği akşamki idmanda ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.