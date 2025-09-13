Antalyaspor, Kaleci Doğukan Özkan'ı Yalova FK'ya Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, kaleci Doğukan Özkan'ın Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77 Spor Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Doğukan Özkan'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77 Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.