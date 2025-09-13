Haberler

Antalyaspor, Kaleci Doğukan Özkan'ı Yalova FK'ya Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, kaleci Doğukan Özkan'ın Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77 Spor Kulübü'ne 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Doğukan Özkan'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77 Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
