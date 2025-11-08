Haberler

Antalyaspor ile Beşiktaş Maçında VAR Görevi Alper Çetin'de

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Alper Çetin olarak belirlendi. Maç saat 20.00'de başlanacak ve Cihan Aydın yönetiminde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

Mücadelede VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Suat Güz ile Mehmet Türkmen görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
