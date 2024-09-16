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Antalyaspor ile Adana Demirspor'un Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Ali Yavuz Kol, pasını ceza sahası dışındaki Maestro'ya aktardı. Bu oyuncunum yerden şutunda top kalecide kaldı.

17. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda önce kaleci meşin yuvarlağı çeldi, ardından direğe çarpan top kornere gitti.

23. dakikada Erdal Rakip'in sert ve düzgün vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 11), Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Soner Dikmen, Safuri, Gaich, Emre Uzun, Van de Streek, Burak İğrenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı, Alioui, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

Yedekler: Deniz, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Ozan, Kair, Fougeu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Sarı kart: Kaluzinski (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Antalyaspor antalya Güncel Futbol Spor

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