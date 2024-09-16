Antalyaspor ile Adana Demirspor'un Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Ali Yavuz Kol, pasını ceza sahası dışındaki Maestro'ya aktardı. Bu oyuncunum yerden şutunda top kalecide kaldı.
17. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda önce kaleci meşin yuvarlağı çeldi, ardından direğe çarpan top kornere gitti.
23. dakikada Erdal Rakip'in sert ve düzgün vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 11), Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio
Yedekler: Abdullah, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Soner Dikmen, Safuri, Gaich, Emre Uzun, Van de Streek, Burak İğrenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı, Alioui, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi
Yedekler: Deniz, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Ozan, Kair, Fougeu
Teknik Direktör: Michael Valkanis
Sarı kart: Kaluzinski (Antalyaspor) - ANTALYA