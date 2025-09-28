Haberler

Antalyaspor Futbol Okulları'nda Kayıtlar Başladı
Güncelleme:
Antalyaspor Futbol Okulları'nda 2025-2026 kış dönemi kayıtları başladı. Meltem-Hasan Subaşı Tesisleri ve diğer bölgelerde 05-13 yaş arası çocuklar için kesintisiz futbol eğitimi verilecek. Antrenmanlar hafta sonları gerçekleştirilecek.

Antalyaspor Futbol Okulları'nda 2025-2026 kış dönemi kayıtları başladı. Meltem- Hasan Subaşı Tesisleri'nin yanı sıra Döşemealtı ve Lara bölgelerinde 12 ay boyunca kesintisiz futbol eğitimi veren okul, geçtiğimiz hafta sona eren yaz döneminin ardından yeni döneme hazırlanıyor.

Yaklaşık 450 sporcunun yer aldığı futbol okullarında, 05–13 yaş arası çocuklar hafta sonları sahaya çıkacak. Yaş gruplarına göre planlanan antrenmanlar sabah 09.00'da başlayıp 18.00'de sona erecek.

Futbol okullarının sorumluluğunu üstlenen Hakkı Uğur, antrenörlük görevini yürüten akademisyen ekibinin Sinan Duman, Burak Baran, Burak Rugala, Furkan Kahraman, Muhammet Akkuş, Veli Kabak, Eren Erçiftçi, Enes Özer, Emirhan Güner, Enes Yavuz, Aydın Yıldız, Eren Yıldız'dan oluştuğunu söyledi.

Yeni nesil çocukların önce sosyalleşmesini, ardından futbol kültürünü kazanmalarını önemsediklerini belirten Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikli hedefimiz yetenekli sporcuları Antalyaspor altyapısına kazandırmak. Unutmamalıyız ki gerek sportif gerek sosyal yaşamımızda çocuklarımız bu şehrin geleceğini oluşturuyor. Bu bilinçle titizlikle çalışıyoruz. Bizlere her türlü desteği veren başkanımız Mustafa Karadeniz ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." - ANTALYA

